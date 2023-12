Ab BER nonstop nach Tiflis

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Eurowings baut ihr Flugangebot ab dem Flughafen Berlin Brandenburg (BER) weiter aus und fliegt ab sofort nach Tiflis in die Hauptstadt Georgiens.

Die neue Verbindung wird einmal pro Woche, jeweils montags, angeboten. Abflug ist um 12.10 Uhr am BER mit Landung in Tiflis um 18.55 Uhr Ortszeit. Die Flugzeit beträgt drei Stunden und 45 Minuten. In der Gegenrichtung heben die Flieger in Tiflis um 19.55 Uhr ab und landen nach einer Flugzeit von vier Stunden und 15 Minuten um 21:10 Uhr am BER. Der Zeitunterschied beträgt plus drei Stunden. Geflogen wird mit einem Airbus 320 Neo, der 180 Passagieren Platz bietet.

Tiflis ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Georgiens und bietet Reisenden einen spannenden Mix aus Tradition und Moderne. Die historische Stadt liegt entlang alter Ost-West-Handelsrouten im Osten des Landes malerisch umrahmt vom Kaukasusgebirge. Zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten gehören neben der malerischen Altstadt mit ihren bunten, teilweise etwas schiefen Häusern und kleinen Gassen, die Narikala-Festung, die 20 Meter hohe Statue Kartlis Dea (Mutter Georgiens), der Botanische Garten und das Bäderviertel mit den heißen Schwefelquellen.

Tiflis ist der ideale Ausgangsort, um Georgien zu entdecken. Die hohen Berge und die beeindruckenden Berglandschaften des Kaukasus, malerische Bergdörfer, großartige Strände am Schwarzen Meer und zahlreiche historische Stätten bieten Urlaub und Erholung abseits der Touristenströme.

Eurowings fliegt ganzjährig zu mehr als 30 Zielen ab BER. Mit der neuen Destination baut die Airline ihr Angebot am Hauptstadtflughafen weiter aus. Im Winterflugplan fliegt Eurowings zahlreiche Winterziele, Städteziele sowie zu beliebten Warmwasserzielen, wie den Kanarischen Inseln, Hurghada oder Mallorca.