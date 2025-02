Mit ITA Airways Meilen sammeln

ITA Airways Airbus A320 (Foto: ITA Airways)

Die Integration von ITA Airways in die Lufthansa Group kommt weiter voran: Ab sofort können Teilnehmende von Miles & More neben den Meilen auch „Points“ für ihren Vielfliegerstatus auf Flügen von ITA Airways sammeln.

Durch das Erfliegen von „Points”, “Qualifying Points” und – in der Business Class – “HON Circle Points” haben sie künftig noch mehr Möglichkeiten, einen Vielfliegerstatus der Lufthansa Group zu erhalten oder zu erreichen. Die Anzahl der „Points“ wird auf Flügen von ITA-Airways nach derselben Systematik vergeben wie bei allen anderen Lufthansa Group Airlines und den mitherausgebenden Miles & More Airline-Partnern.Flight catering

Seit dem 17. Januar 2025 ist ITA Airways Mitglied der Lufthansa Group und bietet Fluggästen damit zusätzliche Vorteile und Verbesserungen. So haben Miles & More Teilnehmende bereits die Möglichkeit, Meilen auf ITA Airways Flügen zu sammeln und einzulösen. Zudem können Mitglieder von Volare, dem Vielfliegerprogramm von ITA Airways, ebenfalls „Volare-Points“ bei Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines sammeln und einlösen. Das Angebot, sich ab sofort auch auf Flügen mit ITA Airways für einen Status der Lufthansa Group zu qualifizieren, ist ein weiterer wichtiger Schritt der Zusammenarbeit.

„Es ist großartig, zu sehen, wie schnell die Integration von ITA Airways in die Lufthansa Group voranschreitet“, sagt Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer der Lufthansa Group. „Dies ist ein bedeutender strategischer Schritt, denn Loyalität ist ein zentraler Erfolgsfaktor dieser Integration, da wir unseren treuen Fluggästen nahtlose Vorteile und ein noch umfangreicheres Angebot bieten können.“

„Ich freue mich für die loyalsten Kundinnen und Kunden der Lufthansa Group Airlines, zu denen nun auch ITA Airways gehört. Für sie ist die neue Möglichkeit, ‚Points‘ für einen Lufthansa Group Vielfliegerstatus zu sammeln, ein großer Gewinn“, sagt Caroline Drischel, Senior Vice President Customer Journey Lufthansa Group. „Damit haben unsere Vielfliegenden mehr Möglichkeiten, ihren Status zu erreichen oder zu halten – und damit exklusive Vorteile zu genießen.“

Willkommensaktion für Teilnehmende: bis zu 6.000 Meilen zusätzlich sammeln

Um die italienische Airline in der Lufthansa Group zu begrüßen, profitieren Miles & More Teilnehmende von einem besonderen Willkommensangebot: Wer zwischen dem 1. März und dem 15. April 2025 mit ITA Airways fliegt, sammelt unabhängig von der Reiseklasse 2.000 zusätzliche Meilen für zwei kontinentale Flüge und 4.000 zusätzliche Meilen für zwei interkontinentale Flüge. Dafür aktivieren Teilnehmende einfach das Angebot bis zum 31. März 2025, heißt es in einer Mitteilung des der Airline.

Nächste Schritte bereits geplant

Durch die Ergänzung der Streckennetze der Lufthansa Group Airlines mit dem Flugangebot von ITA Airways erhalten Kundinnen und Kunden größere Auswahl und mehr Flexibilität. Bereits mit dem Sommerflugplan ab dem 30. März werden zunächst mehr als 100 Flugverbindungen ihre Flugnummern teilen und können so einfacher kombiniert werden. Ebenfalls ab dem 30. März können Passagiere von ITA Airways auf ihren Reisen zusätzlich die rund 130 Lounges der Lufthansa Group und ihrer Partner besuchen und nutzen. Auch die Lounges von ITA Airways stehen den Passagieren der Lufthansa Group ab diesem Zeitpunkt offen. Der offizielle Beitritt von ITA Airways zur Star Alliance ist für das erste Halbjahr 2026 geplant.

Lufthansa Group