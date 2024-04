Mit Gulf Air von München nach Bahrain

Gulf Air Airbus A321neo (Foto: Gulf Air)

Gulf Air, die nationale Fluggesellschaft des Königreichs von Bahrain, wird ab dem 01. Juli 2024 vier wöchentliche Flüge von Bahrain nach München aufnehmen.

Mit einem Airbus A321neo fliegt Gulf Air montags, mittwochs, freitags und sonntags vom Bahrain International Airport den Münchner Airport an. Die Landung in München ist um 06:35 Uhr, der Start in Richtung Bahrain um 12:20 Uhr. Die Flüge auf dieser Strecke können ab sofort gebucht werden.

Als Urlaubsziel oder als Zwischenstopp auf einer Fernreise bietet der Inselstaat Bahrain im Arabischen Golf eine Mischung von Tradition und Moderne. Berühmt ist die einladende arabische Gastfreundschaft, die die Reisenden erleben können. Darüber hinaus bietet der Inselstaat eine direkte Straßenverbindung über den King Fahd Causeway, eine 25 km lange Brücke, die Bahrain mit Saudi-Arabien verbindet. Für Weiterreisende bietet das internationale Drehkreuz Verbindungen zu faszinierenden Zielen an, unter anderem Indien, Singapur, Thailand oder Malediven.