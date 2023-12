Mit Etihad Airbus A380 nach New York

Airbus A380 Etihad Airways (Foto: Airbus)

Etihad wird ab dem 22. April 2024 zwischen Abu Dhabi und New York wieder einen Airbus A380 einsetzen, die Nachfrage zwischen diesem Städtepaar hat sich wieder stark erhöht.

Etihad Airways freut sich bekannt zu geben, dass es ab dem 22. April 2024 mit dem Flug seines Airbus A380 Superjumbos nach New York JFK beginnen wird. Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways, sagt: „Wir freuen uns sehr, mit unserem bemerkenswerten A380 über den Atlantik zu fliegen, und wir wissen, dass unsere Gäste das Erlebnis an Bord lieben.“ Ganz gleich, ob sie in der Economy-, Business- oder First-Klasse oder in der Drei-Zimmer-Suite am Himmel, The Residence, fliegen, genießen sie den erstklassigen Service unserer engagierten Crew und sorgen dafür, dass sie erfrischt und entspannt in der Stadt ankommen, die niemals schläft. Wir wissen, dass dies für alle unsere Gäste wichtig ist, nicht zuletzt für unsere Firmenkunden, und das Timing und der Komfort, den der A380 bietet, sorgen dafür, dass sie frisch und bereit zu ihren Geschäftsterminen ankommen.

„Die Einführung des A380 auf der beliebten New-York-Route ist sinnvoll, da wir die Kundennachfrage nach mehr Kapazität befriedigen und unser wachsendes Netzwerk weiter ausbauen können. Die Tatsache, dass unsere neue Route nach Boston, Etihads viertem US-Gateway, am 31. März eröffnet wird, drei Wochen bevor unser A380 den Flug nach New York aufnimmt, unterstreicht unsere ehrgeizigen Wachstumspläne.“

Die Einführung des A380 stellt eine bedeutende Erweiterung der Kapazität von Etihad auf dem wichtigen US-Markt dar und stellt eine Anbindung an den weiteren Golf-Kooperationsrat und den indischen Subkontinent dar. Es wird noch mehr Besucher anlocken, die die Attraktionen der pulsierenden Stadt Abu Dhabi erkunden möchten.

Der A380 wird auf einem der beiden täglichen Etihad-Flüge nach New York eingesetzt. Der andere tägliche Flug wird von einer 787-9 mit First-, Business- und Economy-Kabinen durchgeführt.

Die US-Route ist nach London das zweite Ziel, das das bemerkenswerte A380-Erlebnis genießen kann, seit Etihad seinen Superjumbo wieder in die Lüfte gebracht hat.

Willkommen an Bord

Jeder Gast im A380 von Etihad wird mit einem einzigartigen und gehobenen Erlebnis verwöhnt. Für diejenigen in der Economy-Klasse gibt ein spezieller Empfangsbereich den Ton an. Die Kabine verfügt über 68 Sitze mit zusätzlicher Beinfreiheit und zusätzlichen 4 Zoll Platz sowie 337 Economy Smart-Sitze mit Etihads charakteristischen feststehenden Kopfstützen und großen Kissen für maximalen Komfort.

Auf dem Oberdeck bieten die Business Studios einen exklusiven Rückzugsort mit 70 Privaträumen und sorgen so für eine stressfreie Reise. Auf dem Oberdeck befindet sich auch die Lobby, ein Lounge- und Barbereich mit Service zwischen der First- und der Business-Kabine. Durch die Zusammenarbeit mit Armani/Casa verleiht Etihad dem Geschäftserlebnis Raffinesse und bietet erstklassige Keramik, Glaswaren, Besteck und vieles mehr

Stoffe. Eine umfassende Wi-Fi-Verbindung und ein zusätzliches Maß an Komfort machen es Geschäftsreisenden leicht, produktiv und in Kontakt zu bleiben.

Die First Apartments bringen Luxus auf ein neues Niveau mit neun privaten Räumen, die jeweils mit Designergeschirr, einem geräumigen Ledersessel und einem separaten Ottomanen ausgestattet sind, der sich in ein 80-Zoll-Liegebett verwandelt. Gäste der ersten Klasse können persönliche Waschtische und Zugang genießen zum exklusiven First-Class-Duschbad.

Die Residenz

Der Gipfel des Luxus ist The Residence, die weltweit einzige Suite mit drei Zimmern im Himmel. Die Residenz bietet Platz für bis zu zwei Gäste und verfügt über ein privates Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein eigenes Badezimmer mit einer Dusche auf 40.000 Fuß. Ein engagiertes Team von Etihad-Kabinenpersonal sorgt für einen beispiellosen Service.

Gäste im The Residence können sich auf eine kulinarische Reise mit einem À-la-carte-Menü freuen, das auf Designergeschirr im privaten Wohnzimmer serviert wird, oder sich sogar für ein Frühstück im Bett entscheiden. Von Gourmetküche bis hin zu Champagner und Kaviar bietet The Residence Signature High Tea eine Reihe großzügiger Optionen.

Jetzt ist der Traum, The Residence zu erleben, auf etihad.com nur einen Klick entfernt. Mit Sonderangebotspreisen ab 10.999 AED (2.990 $) können Gäste von einem First-Class-Ticket für eine wirklich unvergessliche Reise upgraden. *

* Sonderangebot zum Kauf zwischen dem 29. November und dem 12. Dezember 2023, Upgrade für 10.999 AED für eine Person oder 14.999 AED für zwei Personen, einfache Fahrt. Verfügbar für Reisen ab dem 22. April 2024 (ausgenommen 14. – 24. Juni 2024).

Standard-The-Residence-Upgrade-Tarif zwischen Abu Dhabi und New York: 16.600 AED pro Person, einfache Fahrt.

Etihad Airways