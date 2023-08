Mit Air Dolomiti von Mailand nach Dresden

Die italienische Lufthansa Tochter wird neu von Milano Malpensa aus die Stadt Dresden anfliegen.

Ab dem Sommerflugplan, der am 28. März 2010 in Kraft tritt, wird Air Dolomiti an sechs Tagen in der Woche die norditalienische Metropole mit Dresden verbinden.Air Dolomiti startet montags bis donnerstags und sonntags um 16:10 Uhr in Dresden und landet um 18:25 Uhr in Mailand-Malpensa. Freitags erfolgt der Start um 16:55 Uhr, die Landung in der zweitgrößten Stadt Italiens um 19:10 Uhr. Die Flüge aus Mailand erreichen Dresden um 15:40 Uhr (Mo.-Do., So.) bzw. 16:25 Uhr (Fr.). Eingesetzt werden 50-sitzige Flugzeuge vom Typ ATR42-500. Im vorderen Teil befindet sich eine Business Klasse.