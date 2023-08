Metroliner in Cork abgestürzt

Das Turboprop Verkehrsflugzeug stürzte heute Morgen in Cork während der Landephase ab, dabei kamen sechs Insassen ums Leben.

Flug NM7100 startete am Morgen auf dem Flughafen von Belfast in Nordirland und stürzte beim dritten Landeversuch während der Landung um 09.51 ab, überschlug sich und ging teilweise in Flammen auf. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Metroliner von Manx2 Airlines, der von der spanischen Bedarfsfluggesellschaft Flighline BCN eingemietet war (Kennzeichen EC-ITP). An Bord des 19 plätzigen Verkehrsflugzeuges befanden sich neben den beiden Piloten 10 Fluggäste. Bei dem Unfall kamen die beiden Flugzeugführer und vier Passagiere ums Leben, die restlichen sechs Fluggäste mussten ins Spital eingeliefert werden. Auf dem Flugplatz von Cork herrschte zum Unfallzeitpunkt Nebel mit einer Sichtweite von 300 Metern. Die Maschine musste auf der Piste 17 bereits ein Durchstartverfahren durchführen, probierte es anschliessend auf der Piste 35 ein zweites Mal, um auch hier bei der Mindesthöhe einen Go Around einzuleiten, bevor der dritte Landeversuch in einer Katastrophe neben der Piste 17 endete. Die Metroliner sind teilweise für Schlechtwetterlandungen unter Kategorie II zugelassen, das heisst eine Sichtweite von 300 Metern müsste für eine Landung ausreichen, die Entscheidungshöhe bei diesem Landeverfahren liegt bei 100 Fuss (30 Metern), wenn man hier keine Pistenlichter sieht, muss man einen Durchstart einleiten und erneut probieren, in die Warteschleife einfliegen und auf besseres Wetter warten oder zu einem Ausweichflughafen, wo die Sichtweiten besser sind, weiterfliegen.

METAR zum Landezeitpunkt: EICK 100930Z 08005KT 050V110 0300 R17/0375N R35/0350N FG BKN001 04/04 Q1010 NOSIG