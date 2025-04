Mehr Condor ab Berlin Brandenburg

Condor Boeing 767 (Foto: Condor)

Condor stockt im Winterflugplan das Flugangebot ab BER deutlich auf. Die deutsche Fluggesellschaft verbindet Berlin Brandenburg ab dem 03. November zweimal täglich mit Dubai.

Zeitgleich wird die Route BER – Frankfurt am Main ausgebaut und steht dann dreimal täglich (aktuell zweimal täglich) im Flugplan der Airline. Den ägyptischen Badeort Hurghada steuert Condor in der kommenden Wintersaison einmal täglich an. Condor fliegt damit im Winter 2025/2026 sechsmal täglich bzw. 42-mal pro Woche vom BER.

„Wir freuen uns über das starke Engagement von Condor und den signifikanten Auf- und Ausbau des Flugangebotes am BER. Das erhöht die Konnektivität der Region und stärkt den Flughafenstandort gleichermaßen“, kommentiert Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. „Die Airline bietet Reisenden mit Dubai, Frankfurt und Hurghada nicht nur spannende Direktflug- und Umsteigeangebote zu Zielen weltweit, sondern auch mehr Flexibilität für die Reiseplanung.“

Anschlüsse nach Asien, Afrika, Australien und Nordamerika

Beide Verbindungen bieten Reisenden attraktive Anschlussverbindungen. Via Dubai haben Reisende durch das Codeshare-Agreement mit Emirates sowie die Interline-Kooperation mit flydubai Weiterflugmöglichkeiten zu zahlreichen touristischen Zielen in Asien, Afrika und nach Australien. Via Frankfurt am Main erreichen Passagiere der Hauptstadtregion das Langstreckennetz von Condor und können so mit nur einem Umstieg z.B. nach Nordamerika und in die Karibik weiterfliegen.

Mit dem Zug zum Flug

Reisende aus Dresden können ihren Flug nach Dubai bereits ab Dresden Hauptbahnhof buchen. Mittels Codeshare zwischen der Deutschen Bahn und Condor wird die Verbindung in einem Vorgang erfasst. Am BER kann dann bequem vom Zug auf das Flugzeug umgestiegen werden. Der Bahnhof befindet sich direkt unter dem Terminal 1.

Attraktives Sommerflugplanangebot

Im Sommerflugplan fliegt Condor mit Kos, Rhodos und Kreta drei beliebte griechische Inseln an. Ab dem 12. April geht es zweimal pro Woche (samstags und mittwochs) auf die Insel Kos. In Richtung Rhodos hebt Condor ab dem 13. April dreimal pro Woche (sonntags, dienstags und donnerstags) ab. Heraklion auf Kreta folgt ab dem 02. Mai ebenfalls zweimal pro Woche (montags und freitags). Nach Dubai geht es im Sommer einmal täglich und nach Frankfurt am Main zweimal täglich ab BER.