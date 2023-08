Maschinisten bei Boeing stimmen morgen ab

Rund 26.000 Arbeiter des Flugzeugherstellers Boeing werden morgen über das Tarifangebot der Leitung abstimmen.

Boeing hat den Angestellten eine Gehaltserhöhung von 11% sowie eine Einmahlzahlung in der Höhe von US$ 2.500 angeboten. Die Gewerkschaft IAM muss morgen entscheiden, ob sie darauf eingehen will. Sie kritisiert, dass die angebotenen Leistungen in keinem Verhältnis zum grossen Erfolg der Firma Boeing in den letzten fünf Jahren stehen. Bereits zweimal hatte Seattle den Betrag erhöht, um einen Streik zu verhindern. Dies würde die Auslieferung der 787 noch weiter verzögern. Eine weitere Anpassung der Offerte hat Boeing ausgeschlossen. Damit es zum Streik kommen kann, braucht es eine zwei Drittel Mehrheit der Arbeitnehmer, die gegen das Angebot stimmt.