CIT Aerospace finalisiert Airbus Bestellung

Die Flugzeugleasinggesellschaft CIT Aerospace hat mit Airbus den Kaufvertrag für fünfzig A320neo Verkehrsflugzeuge abgeschlossen.

Eine Kaufabsichtserklärung für diese Grossbestellung wurde bereits an der Paris Air Show 2011 bekannt gegeben. Für dreissig A320neo Jets wird CIT das Pratt & Whitney PW1100G kaufen und für fünfzehn der Jets wird das LEAP-X von CFM gekauft, dies wurde bereits bei der Unterzeichnung des Memorandum of Understanding im Juni bekannt gegeben.