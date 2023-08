Qatar interessiert an Airbus A320neo

Qatar Airways ist Grosskunde bei Airbus, die Gesellschaft hat neben vielen Airbus Langstreckenjets auch Flugzeuge aus der A320 Familie in Betrieb.

Im Gespräch mit Flight International bezog sich Geschäftsführer von Qatar Airways, Akbar Al Baker, auf zukünftige A320neo Käufe. Akbar Al Baker bemängelt die Transparenz bei Airbus über die genauen Leistungseckwerte beim Airbus A320neo, hier möchte die Airline genauere und verbindlichere Leistungswerte mit dem Pratt & Whitney PW1000G und dem CFM International Leap-X Antrieb. Qatar könnte an der Paris Air Show im Juni eine grössere Bestellung für Airbus Maschinen bekannt geben. Die Gesellschaft zeigt auch grosses Interesse an der CSeries und befindet sich hier in engen Gesprächen mit Bombardier, auch der kanadische Flugzeugbauer könnte einen Grossauftrag für die CSeries bekommen, da Al Baker erklärte, dass sich diese beiden Flugzeuge ergänzen und nicht ausschliessen.