King Air kommt von Piste ab

Beechcraft B100 King Air Island Express Air (Foto: Team Spot-it)

Während einem Startabbruch ist eine Beech King Air der kanadischen Fluggesellschaft Island Express Air von der Piste abgekommen und wurde dabei stark beschädigt.

Die Runway Excursion passierte am Freitagmittag, den 23. Februar 2018, auf dem Abbotsford International Airport im kanadischen British Columbia. An Bord der zweimotorigen Beechcraft B100 King Air waren neben den beiden Piloten acht Passagiere, das Flugzeug wollte bei stürmischem Winterwetter und starkem Schneefall ins sonnige Kalifornien fliegen. Aus noch nicht bekannten Gründen mussten die Piloten den Start abbrechen, die winterlichen Verhältnisse liessen ein rechtzeitiges Abbremsen auf der Piste nicht zu, das Flugzeug raste über das Startbahnende hinaus und blieb nördlich der Piste im Schnee stecken. Vier Passagiere wurden bei dem Zwischenfall leicht verletzt, zwei davon mussten im Spital behandelt werden, alle übrigen acht Insassen kamen bei dieser Runway Excursion mit dem Schrecken davon. Das Flugzeug wurde bei diesem Unfall stark beschädigt und wird sicherlich nicht mehr repariert. Die kanadische Transportbehörde hat eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

Runway Excursion Beechcraft B100 King Air Island Express Air (Foto: TSB of Canada)

Das Flugzeug

Bei der Unfallmaschine handelt es sich um eine Beechcraft B100 King Air mit der Baunummer BE-8, gebaut wurde sie 1976. In Kanada ist das Flugzeug auf die Immatrikulation C-GIAE zugelassen. Die King Air wurde bei dieser Runway Excursion stark beschädigt und kann wahrscheinlich nicht mehr repariert werden.

Die Airline

Als Betreiber wird Island Express, eine kleine kanadische Regionalfluggesellschaft mit Sitz auf dem Flughafen von Abbotsford, im Luftfahrtregister aufgeführt. Die Fluggesellschaft Island Express führt Linienflüge im Lower Mainland und Vancouver Island durch, auch für Charter- und Frachtflüge können die Flugzeuge gebucht werden. Die Fluggesellschaft nahm 2009 den Flugbetrieb auf und betreibt sechs Flugzeuge

Das Wetter

In der ganzen Region von Abbotsford, Britisch Kolumbien, herrschte zum Unfallzeitpunkt garstiges Winterwetter mit starkem Schneefall. Der Flughafen meldete ebenfalls Schneefall bei tiefhängenden Wolken. Es herrschte leichter Wind bei minus 2 Grad Celsius. Die Sichtweite wurde mit rund 600 Meter angegeben.

METAR

CYXX 232000Z VRB02KT 3/8SM R07/3000V4500FT/D SN BKN006 OVC013 M02/M03 A3034 RMK SN5SF2NS1 /S03/ SLP280

CYXX 232012Z 00000KT 3/8SM R07/3000FT/N SN BKN006 OVC013 M02/M03 A3034 RMK SN5SF2NS1 SLP278