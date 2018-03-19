Postflugzeug von Ameriflight verunfallt

Beechcraft C99 Ameriflight (Foto: Unbekannt via Picssr)

Am 16. März 2018 kommt eine Beechcraft von Ameriflight während der Landung von der Piste ab und bleibt im Gras stecken, die beiden Piloten kamen mit dem Schrecken davon.

Eine Beechcraft C99 von Ameriflight setzte am Morgen um 07:49 Lokalzeit auf dem Hastings Municipal Airport auf der Piste 04 zur Landung an. Das Flugzeug ist am Freitag, den 16. März 2018, auf dem Omaha-Eppley Airfield in Richtung Zielflughafen gestartet, an Bord sind zwei Piloten und eine Postladung vom UPS Paketdienst. Bei starkem Ostwind setzt das zweimotorige Turbopropeller Flugzeug auf der Piste 04 zur Landung an. Nach dem Aufsetzen kommt die Maschine von der Piste ab und bleibt im Gras stecken.

Landeunfall Hastings Municipal Airport Beechcraft C99 Ameriflight (Foto: AP Authority)

Beide Piloten konnten das Flugzeug selbständig verlassen, die Beechcraft C99 wurde bei dieser Runway Excursion mittelschwer beschädigt. Die US-amerikanische Transportbehörde NTSB hat eine Unfalluntersuchung eingeleitet.

Das Flugzeug

Bei dem verunglückten Flugzeug handelt es sich um eine zweimotorige Beechcraft C99 mit Baujahr 1983. Das Flugzeug trägt die Seriennummer U-213 und ist in den Vereinigten Staaten auf die Kennung N213AV zugelassen. Das Postflugzeug gehört Ameriflight. Das Turbopropellerflugzeug wurde bei dieser Runway Excursion mittelschwer beschädigt.

Das Wetter

Zum Unfallzeitpunkt lag die Sichtweite bei 16 Kilometern, die Wolkenbasis wurde mit einer Höhe von 3.300 Fuss (1000 Meter). Diese Wetterverhältnisse sind als gut zu bezeichnen, wenn da der starke Wind nicht gewesen wäre. Der Wind stand quer zur Pistenachse und wurde mit einer Stärke von 20 Knoten (37 km/h) angegeben, die Böen erreichten Spitzengeschwindigkeiten von 35 Knoten (65 km/h). Der starke Wind wird diese Runway Excursion begünstigt haben.

METAR

KHSI 161153Z AUTO 10020G34KT 10SM OVC033 06/03 A2951 RMK AO2 PK WND 10037/1140 LTG DSNT E AND W SLP990 60002 70002 T00610028 10089 20061 55007

KHSI 161253Z AUTO 11021G35KT 10SM FEW015 BKN031 OVC046 06/03 A2951 RMK AO2 PK WND 08038/1202 RAB06E17 SLP991 P0000 T00560028