ALAFCO platziert Grossauftrag bei Airbus
14.11.2011 BGRO
An der Dubai Airshow 2011 hat ALAFCO eine Bestellung für 50 Airbus Jets aus der A320neo Familie platziert.
An der Dubai Airshow hat ALAFCO eine Bestellung für 50 Airbus Jets aus der A320neo Familie platziert.
Neben diesem Festauftrag zeichnet die Finanzgesellschaft aus Kuwait zusätzlich dreissig Optionen für A320 Verkehrsflugzeuge mit der New Engine Option. An der Paris Air Show 2011 gab die Unternehmung eine Kaufabsichtserklärung für 30 Single Aisle Jets aus der A320neo Familie bekannt, neben diesen Maschinen kamen heute in Dubai weitere 20 Festbestellungen dazu. ALAFCO ist bereits ein guter Airbus Kunde und hat bei dem europäischen Flugzeugproduzenten 26 A320 Verkehrsflugzeuge gekauft, wovon bereits 25 ausgeliefert sind.