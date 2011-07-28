Lufthansa schliesst Airbus A320neo Bestellung ab

Lufthansa hat bekannt gegeben, dass der Kauf von fünfundzwanzig Airbus A320neo und fünf Airbus A321neo abgeschlossen wurde.

Die Bestellung der neuen Jets aus der Airbus A320neo Familie wurde im März durch Lufthansas Verwaltungsrat beschlossen und jetzt mit dem Hersteller finalisiert. Die neuen Airbus Single Aisle Jets werden bei Lufthansa durch das PW1100G von Pratt & Whitney angetrieben. Die ersten Flugzeuge dieser Bestellung werden ab 2016 an Lufthansa ausgeliefert. Die Kranich Airline hat bei dem europäischen Flugzeugbauer 85 Aufträge für Maschinen aus der A320 Familie offen.