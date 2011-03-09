ILFC will 100 Airbus A320neo kaufen

Neben dieser Kaufabsichtserklärung bei Airbus platzierte der Flugzeugfinanzierer auch eine Absichtserklärung zum Kauf von 33 Boeing 737-800 Jets.

Die International Lease Finance Corp (ILFC) hat mit Airbus eine Kaufabsichtserklärung für eine Großbestellung über 100 Single Aisle Verkehrsflugzeuge unterzeichnet. Der Währmutstropfen bei dieser Grossbestellung ist, dass ILFC ihren Auftrag über zehn Grossraumflugzeuge vom Typ Airbus A380 zurückgezogen hat. ILFC hat sich bei dem europäischen Flugzeugproduzenten 100 Maschinen aus der A320neo Familie gesichert, dieser Grossauftrag entspricht einem Marktwert von rund 8 Milliarden US Dollar. In der Kaufabsichtserklärung hat sich ILFC für 75 A320neo und 25 A321neo festgelegt.