ALAFCO will Airbus A320neo beschaffen

Kuwaits Flugzeugfinanzierer Aviation Lease and Finance Company hat an der Luftfahrtmesse in Paris Le Bourget eine Absichtserklärung zum Kauf von dreissig Airbus A320neo unterzeichnet.

Die dreissig Single Aisle Jets entsprechen nach Preisliste einem Marktwert von rund 2,7 Milliarden US Dollar. ALAFCO hat anlässlich der Paris Air Show bereits sechs Airbus A350-900 in Auftrag gegeben. ALAFCO hat bei Airbus in früheren Jahren schon 26 A320 gekauft, von denen inzwischen 25 Flugzeuge ausgeliefert wurden. Die Finanzgesellschaft erwartet bei dem A320neo eine grosse Nachfrage, daher will man das Auftragsbuch bei Airbus weiter aufstocken, um am Leasingmarkt gut positioniert zu sein, dies berichteten die Verantwortlichen anlässlich der Paris Air Show 2011.