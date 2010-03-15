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MTU eröffnet Niederlassung in Atlanta

15.03.2010 RK
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Die MTU Aero Engines hat im März dieses Jahres ihr neues Vertriebsbüro in Atlanta, Georgia, offiziell eröffnet.

Dr. Stefan Weingartner, MTU-Vorstand Zivile Instandhaltung, erklärte im Rahmen einer kleinen Feierstunde: „In unserem größten Markt wollen wir unseren Spitzenservice weiter verbessern, indem wir näher an unseren Kunden sind.“ Geleitet wird die neue Dependance von Dr. Rainer Fink; organisatorisch gehört sie zur MTU Aero Engines North America (AENA), einer 100-Prozent-Tochter der MTU. Vermarktet werden in dieser Region alle Instandhaltungsaktivitäten der MTU, die sie unter dem Dach der MTU Maintenance gebündelt hat. Die Instandhaltungs-Gruppe ist im zivilen Sektor der weltweit größte unabhängige Anbieter dieser Dienstleistungen. Atlanta wurde als Standort des US-Vertriebsbüros gewählt aufgrund der Nähe zu allen nord- und mittelamerikanischen Fluglinien, Leasingunternehmen und anderen Branchenakteuren. Fink: „Von hier aus können wir unsere US-Kunden innerhalb von vier Stunden erreichen.“ 2011 will MTU Aero Engines wieder wachsen, im 2009 musste der deutsche Triebwerkbauer einen leichten Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen, 2010 rechnet MTU mit einer Stabilisierung des Marktes und 2011 will die Unternehmung erneut auf Wachstumskurs gehen.
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