Lufthansa mit neuen Sommerzielen

Lufthansa Flugreisende können ab dem 12. April von Düsseldorf direkt nach Lissabon fliegen.

Die Flugzeit beträgt rund drei Stunden. Lufthansa ist damit die einzige Fluggesellschaft, die eine Nonstop-Verbindung zwischen Düsseldorf und Lissabon anbietet. Darüber hinaus weitet Lufthansa ihr Europa-Streckennetz ab Düsseldorf mit der Aufnahme von Nonstop-Flügen nach Edinburgh aus. Ab dem 26. April fliegt Lufthansa sechsmal wöchentlich in die schottische Hauptstadt. Edinburgh gilt als eine der schönsten und touristisch attraktivsten Städte Europas und ist jedes Jahr ein Magnet für Kunst- und Kulturinteressierte mit dem im Sommer stattfindenden Edinburgh Festival. Edinburgh ist gleichzeitig ein wichtiges Handelszentrum, das Schottland mit Skandinavien und Kontinentaleuropa verbindet. Sechsmal pro Woche (montags-freitags; sonntags) startet ein Regional Jet CRJ 700 der Lufthansa CityLine um 15:45 Uhr von Düsseldorf und landet um 16:25 Uhr in Edinburgh; der Rückflug findet um 17:05 Uhr statt, die Landung in Düsseldorf ist um 19:45 Uhr. Wie kaum eine andere europäische Hauptstadt fasziniert Lissabon mit einer Vielfalt an kulturellen Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten: Urlauber haben die Wahl zwischen einem Besuch beim Fado im Bairro Alto, dem Stadtteil oberhalb des Zentrums oder einer Stippvisite im Hieronymus Kloster in Belém. Sie können von der Festung Castello de San Jorge den Blick über die Stadt und den Tejo genießen. Strandliebhaber werden hingegen mit ausgedehnten Uferpromenaden und mediterranem Flair bei einem Ausflug in die in unmittelbarer Nähe und außerhalb von Lissabon gelegenen Erholungsorte Estoril und Cascais belohnt. Auf der neuen Strecke von Düsseldorf nach Lissabon setzt Lufthansa einen Canadair Regional Jet CRJ 900 des Regionalpartners Eurowings ein. Dieser startet in Düsseldorf täglich um 08:10 Uhr und landet in Lissabon um 10:10 Uhr. Der Rückflug findet um 10:45 Uhr statt, die Ankunft in Düsseldorf ist um 14:45 Uhr.

Ebenfalls neu im Lufthansa Sommerflugplan sind die Ziele Athen, Danzig, Dubrovnik und Neapel. Die Anbindung von Nürnberg nach Düsseldorf wird auf bis zu fünf Flüge täglich aufgestockt. Darüber hinaus wird die Nachfrage nach Nordamerika mit dem erneuten Anflug von Toronto angepasst. Nach Miami fliegt Lufthansa bis Mitte Mai (23. Mai) und dann wieder ab dem 8. Oktober. Die Ziele Newark (New York) und Chicago sind ganzjährig Bestandteil des Lufthansa Flugplans in Düsseldorf, der im Sommer rund 878 wöchentliche Verbindungen zu 60 Zielen in Europa, Deutschland und Nordamerika umfasst.