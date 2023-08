Lufthansa Piloten fliegen wieder

Nach dem Streiktag am Montag werden die Flugzeugführer der Lufthansa heute, dem 23. Februar 2010, wieder zum Flugdienst erscheinen.

Nach einem Streiktag kehren die Piloten und die Geschäftsführung von Lufthansa wieder an den Verhandlungstisch zurück. Die Pilotenvereinigung Cockpit verpflichtete sich vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main, ihre Piloten der Lufthansa, Germanwings und Lufthansa Cargo bis zum 8. März nicht mehr zur Arbeitsniederlegung aufzurufen. Beide Seiten wollen wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren und konstruktiv an einer Lösung arbeiten, nach Auffassung beider Parteien stehen die Zeichen gut, um erneut ins Gespräch miteinander zu kommen. Bis der Flugbetrieb wieder regulär läuft, müssen Lufthansa Passagiere weiter mit punktuellen Anpassungen beim Flugplan rechnen und sind aufgerufen, auf der Homepage von Lufthansa die Sonderflugpläne zu konsultieren. Am Montag, dem 22. Februar 2010, musste Lufthansa rund 900 Flüge ausfallen lassen. Link: Sonderflugplan