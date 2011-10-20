Schweden offeriert Gripen an Kroatien
20.10.2011 RK
Schweden möchte Kroatien ihre Saab Gripen schmackhaft machen und hat die Medien in Zagreb zu einem Presse Informationsanlass eingeladen.
Kroatien will ihre veralteten MiG-21 Kampfflugzeuge durch ein modernes Muster ersetzen, das Land verfügt jedoch über beschränkte Mittel und ist auf eine möglichst preisgünstige Lösung angewiesen. Schweden würde dem Land vorerst überschüssige Gripen A übergeben, bis moderne Gripen C/D Kampfflugzeuge beschafft werden können. Schweden würde Kroatien Kompensationsgeschäfte zu 100 Prozent garantieren. Deutschland hat Kroatien im Sommer bereits vorgeschlagen, einen Teil ihrer alten Phantom Kampfjet Flotte gratis zu übergeben.