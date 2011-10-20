Schweden offeriert Gripen an Kroatien

Schweden möchte Kroatien ihre Saab Gripen schmackhaft machen und hat die Medien in Zagreb zu einem Presse Informationsanlass eingeladen.

Kroatien will ihre veralteten MiG-21 Kampfflugzeuge durch ein modernes Muster ersetzen, das Land verfügt jedoch über beschränkte Mittel und ist auf eine möglichst preisgünstige Lösung angewiesen. Schweden würde dem Land vorerst überschüssige Gripen A übergeben, bis moderne Gripen C/D Kampfflugzeuge beschafft werden können. Schweden würde Kroatien Kompensationsgeschäfte zu 100 Prozent garantieren. Deutschland hat Kroatien im Sommer bereits vorgeschlagen, einen Teil ihrer alten Phantom Kampfjet Flotte gratis zu übergeben.