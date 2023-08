Saab Gripen nimmt an Red Flag teil

Schwedens Luftwaffe wird im Januar 2013 erneut an den Red Flag Übungen in den USA teilnehmen und acht bis zehn Saab Gripen nach Nellis entsenden.

Die grossen Luftwaffenmanöver werden vom 19. Januar bis zum 2. Februar 2013 über den Übungslufträumen um Nellis Air Force Base in Nevada stattfinden. Schwedens Verteidigungsministerin Karin Enström informierte in Schweden über die Entsendung eines Kontingentes von acht bis zehn Gripen an diese grosse Luftwaffenübung. Schweden hat mit dem Gripen bereits 2006 an Grossmanövern über Alaska teilgenommen und im Jahre 2008 nahmen schwedische Gripen an den Red Flag Übungen über Nevada teil.