Mit Lufthansa A380 nach San Franzisko

Die Lufthansa gibt ein weiteres A380 Ziel bekannt, ab Mai wird die Route Frankfurt San Franzisko mit dem Superjumbo bedient.

Ab dem 10. Mai 2011 wird Lufthansa Flug LH454 täglich um 09:35 Frankfurt in Richtung Westküste nach San Franzisko verlassen und dort um 11.55 Lokalzeit landen. Der Retourflug LH455 wird auf dem San Francisco International Airport um 14:20 Lokalzeit starten und in Frankfurt um 10:05 wieder landen. San Franzisko wird mit diesem Flug die erste regelmässige A380 Anbindung erhalten.