Lufthansa will 45 Regionalflugzeuge ausmustern

Gemäss einem Bericht der „Financial Times Deutschland“ will das Vorstandsmitglied der Lufthansa Christoph Franz 45 Maschinen aus dem Betrieb nehmen.

Die Zeitung berief sich bei ihrer Meldung auf eine Aussage des Vorsitzenden in der Mitarbeiterzeitung. Die betroffenen Flugzeuge sind zurzeit bei Cityline und Eurowing in Betrieb und deren Stückkosten für die Fluggesellschaft zu hoch. Um diese zu senken, sollen die 45 der gesamthaft 109 Flugzeuge im kommenden Jahr durch grössere Modelle wie die Embraer 190 ersetzt werden. Damit scheint Lufthansa ihre gesetzten Sparziele früher umsetzen zu wollen als geplant. Franz hat angekündigt, bis 2011 eine Milliarde Euro im Passagiergeschäft der Lufthansa einsparen zu wollen. Unklar ist, ob durch das Sparprogramm Stellen gefährdet sind.

Link: Die Deutsche Lufthansa



