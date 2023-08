Lufthansa im August mit mehr Fluggästen

Im August 2009 steigen bei der Lufthansa Passage 4,917 Millionen Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einer Zunahme von 0,4 Prozent.

In den Zahlen der Lufthansa Passage sind die Verkehrsleistungen der Lufthansa, Lufthansa Regional und Lufthansa Italia eingeschlossen. Bmi und Swiss werden separat aufgeführt und werden in die Konzernzahlen mit eingerechnet. Im Berichtsmonat August baute Lufthansa ihr Angebot um 1 Prozent auf 14,281 Milliarden Sitzplatzkilometer aus. Die Nachfrage stieg um 3,2 Prozent auf 11,855 Milliarden Sitzplatzkilometer. Auch die Auslastung konnte um 1,3 Prozentpunkte auf 83 Prozent gesteigert werden. Lufthansa ist die einzige Fluggesellschaft in Europa, die ihre Verkehrszahlen gegenüber dem Vorjahresaugust verbessern konnte, durch geschickte Verkehrsanpassungen ist es ihr gelungen, die Auslastung nach allen Regionen ausser Mittlerer Osten und Afrika zu steigern. In den ersten acht Monaten flogen mit Lufthansa 36,820 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Minus von 4,3 Prozent. Lufthansa Cargo transportierte im August 2009 16 Prozent weniger Fracht als im August 2008.