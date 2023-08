Airberlin nonstop von Berlin nach Los Angeles

Mit Beginn des Sommerflugplans im Mai 2012 startet Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft erstmals nonstop von Berlin nach Los Angeles und verbindet die deutsche Hauptstadt drei Mal wöchentlich mit der Westküste der USA.

Damit ist airberlin die einzige Fluggesellschaft, die nonstop zwischen Berlin und Los Angeles verkehrt. Gleichzeitig erhöht airberlin die Zahl ihrer Flüge von Berlin nach New York. Anstatt vier Mal pro Woche ist der „Big Apple“ ab Mai 2012 täglich zu erreichen. Auch in Richtung Polen verstärkt airberlin ihr Engagement und fliegt ab Mai 2012 nonstop von Berlin nach Danzig. Reisende können die polnische Hafenstadt bis zu zwei Mal täglich erreichen. airberlin hatte Danzig bereits im Sommer 2010 bedient. Nun wird die Wiederaufnahme durch die Anbindung Danzigs an das Berliner Drehkreuz unterstützt. Das Angebot nach Krakau stockt die Airline von aktuell vier auf zwölf wöchentliche Verbindungen auf. Durch die konsequente Anbindung Danzigs und Krakaus an Berlin entstehen allein 750 zusätzliche Umsteigeverbindungen am Flughafen.