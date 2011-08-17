Airberlin streicht Frankfurt Hamburg
17.08.2011 BGRO
Air Berlin wird anfangs Oktober die Linienflüge zwischen Hamburg und Frankfurt einstellen.
Airberlin wird anfangs Oktober die Linienflüge zwischen Hamburg und Frankfurt einstellen.
Airberlin ist vor zwei Jahren auf dieser Strecke gegen Lufthansa angetreten, das Monopol der Kranich Airline konnte trotz Billigsttarifen nicht gebrochen werden. Zwischen Hamburg und Frankfurt bestehen ebenfalls gute Zugverbindungen, dies hat den Aufbau einer Konkurrenzverbindung zwischen diesen zwei Städten sicherlich zusätzlich erschwert.