Fliegerweb logo

Airberlin streicht Frankfurt Hamburg

17.08.2011 BGRO
airberlin_737800_1_400x263

Air Berlin wird anfangs Oktober die Linienflüge zwischen Hamburg und Frankfurt einstellen.

CR Air Berlin, Boeing 737-800

Airberlin wird anfangs Oktober die Linienflüge zwischen Hamburg und Frankfurt einstellen.
 
Airberlin ist vor zwei Jahren auf dieser Strecke gegen Lufthansa angetreten, das Monopol der Kranich Airline konnte trotz Billigsttarifen nicht gebrochen werden. Zwischen Hamburg und Frankfurt bestehen ebenfalls gute Zugverbindungen, dies hat den Aufbau einer Konkurrenzverbindung zwischen diesen zwei Städten sicherlich zusätzlich erschwert.
Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.