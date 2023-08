Mit Airberlin nach Bornholm

Airberlin bietet eine neue Verbindung nach Dänemark an: Zwischen dem 18. Juni und dem 27. August 2011 fliegt airberlin samstags nonstop von Berlin nach Bornholm.

Dank der Flüge erreichen die Reisenden die Ostseeinsel während der Haupturlaubszeit besonders bequem – gegenüber der Anfahrt mit dem Auto und der Fähre gibt es eine große Zeitersparnis. Die Flugzeuge starten um 16:30 Uhr, Landung auf der Insel ist um 17:35 Uhr. Zurück geht es um 18:10 Uhr, Ankunft in Berlin ist um 19:05 Uhr. Neben der neuen Verbindung fliegt airberlin im Sommer ein weiteres dänisches Ziel an: nonstop geht es von Berlin, Düsseldorf, Palma de Mallorca sowie Wien in die Hauptstadt Kopenhagen.