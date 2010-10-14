Mit airberlin erstmals nonstop nach Guernsey

Airberlin fliegt ab Sommer 2011 erstmals von Düsseldorf und Hannover auf die Kanalinsel Guernsey.

Guernsey ist nach Jersey bereits die zweite airberlin Destination auf den Kanalinseln. Für Passagiere aus Hannover besteht ab 16. April 2011 zudem die Möglichkeit, erstmals auch über Guernsey nach Jersey zu fliegen. Alle Flüge auf die Kanalinseln bietet airberlin jeweils samstags an. Der Sommerflugplan für die Kanalinseln startet Mitte April und endet im September 2011. Zubringerflüge werden ab Berlin, München und Wien zur Verfügung stehen.