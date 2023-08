Airberlin Chef geht

Gestern gab Airberlin den sofortigen Abgang von Chef Joachim Hunold bekannt, Hunold gibt die Führungsverantwortung bereits am 1. September 2011 ab.

Übergangsweise wird der frühere Deutsche Bahn Chef Hartmut Mehdorn die Führung von Airberlin übernehmen. An der Telefonkonferenz sagte Joachim Hunold, er habe für sich entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen sei, einen Führungswechsel bei Airberlin zu vollziehen. Ein Nachfolger könne nun unbelastet den eingeleiteten Sparkurs fortsetzen. Der Führungswechsel ist wohl nicht ohne Druck des Aufsichtsrates erfolgt, es ist nicht ganz ersichtlich, warum Joachim Hunod in einer für Airberlin schwierigen Zeit so abrupt das Ruder an einen branchenfremden Übergangschef übergibt.