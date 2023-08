Lufthansa Technik bester VIP-Kabinenausrüster

Beim diesjährigen VIP-Betreiberforum in Prag hat Airbus Corporate Jets der Lufthansa Technik AG die Auszeichnung „Bester VIP-Kabinenausrüster des Jahres 2012" verliehen.

Die Auszeichnung war das Ergebnis umfangreicher Bewertungen der einzelnen Ausrüstungszentren in den vorangehenden Monaten. In der Bewertung wurden Punkte wie Gesamtqualität, Einhaltung von Übergabeterminen und technische Planung berücksichtigt. Sowohl das Ausrüstungszentrum der Lufthansa Technik in Hamburg als auch das ihres US-Tochterunternehmens BizJet International in Tulsa, Oklahoma, wurden bewertet und die Ergebnisse in die endgültige Einstufung einbezogen. Im Rahmen des Events wurden außerdem zwei der drei Kunden-Preise an Airbus-Kunden vergeben, deren VIP-Kabinen bei Lufthansa Technik ausgestattet wurden. Der Produktbereich VIP and Executive Jet Solutions der Lufthansa Technik hat etwa 2.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an verschiedenen Orten in Europa und in den USA. Die Zentrale des Unternehmens und die größte Niederlassung liegen in Hamburg, wo ungefähr 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Wartung von VIP-Flugzeugen tätig sind und weitere 600 im Ausrüstungszentrum selbst. BizJet International hat etwa 320 Beschäftigte in den beiden Geschäftsbereichen Wartung und Ausrüstung von VIP-Flugzeugen.