Lufthansa Cargo verlängert CargoIS Nutzung

Boeing 777F Vollfrachter Lufthansa Cargo (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo verlängert mit der International Air Transport Association (IATA) die CargoIS Vereinbarung.

Die International Air Transport Association (IATA) hat bekannt gegeben, dass Lufthansa Cargo ihre Vereinbarung zur Nutzung von CargoIS für ihren eigenen Bedarf an Luftfrachtdaten erneuert und erweitert und damit ihre seit über einem Jahrzehnt bestehende Partnerschaft verlängert hat.

"Wir freuen uns, die Verlängerung unserer Partnerschaft mit der IATA durch CargoIS bekannt geben zu können. Die Marktinformationen, die wir über die Jahre hinweg nutzen konnten, haben eine wichtige Rolle bei der Gestaltung unserer strategischen Planung und der Verbesserung unserer betrieblichen Effizienz gespielt. Diese erweiterte Zusammenarbeit hilft uns nicht nur, unsere Transportstrategien zu verfeinern, sondern stellt auch sicher, dass wir durch datengestützte Entscheidungsprozesse eine führende Position in der Branche einnehmen", sagte Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Lufthansa Cargo auch dem IATA CargoIS Direct Data (CDD) Kontributionsprogramm beitreten. Diese Initiative ermöglicht den gemeinsamen Austausch und die Zusammenführung anonymisierter Daten zwischen den teilnehmenden Fluggesellschaften. Sie ermöglicht es den Beteiligten, ihre Leistungen zu vergleichen, Branchentrends zu erkennen und fundierte Entscheidungen im wettbewerbsintensiven Luftfrachtsektor zu treffen. Das Programm stützt sich auf die Transaktionen von mehr als 230 Fluggesellschaften und bietet die umfassendsten Einblicke in die beförderten Waren und die erbrachten Dienstleistungen.

"Unsere jahrzehntelange Partnerschaft im Bereich der Marktforschung im Luftfrachtbereich unterstreicht den Wert der IATA-Frachtdatenprodukte und das Vertrauen in unsere Data Intelligence-Lösungen. CargoIS hilft unseren Kunden, bessere strategische Entscheidungen zu treffen. Die Fortsetzung und Ausweitung unserer Partnerschaft mit Lufthansa Cargo unterstreicht die Bedeutung der Nutzung datengestützter Erkenntnisse zur Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit in der Luftfrachtbranche", sagte Willie Walsh, IATA-Generaldirektor und CEO.

CargoIS der IATA bietet umfassende Marktinformationen über die Luftfrachtbranche. Die Plattform deckt ein ausgedehntes Netzwerk von über 80.000 einzigartigen Stadt-zu-Stadt-Routen ab und bietet den Beteiligten - einschließlich Fluggesellschaften, Spediteuren, Flughäfen und Versendern - Einblicke in die Marktdynamik. CargoIS verwandelt riesige Datensätze in verwertbare Erkenntnisse, die es den Nutzern ermöglichen, die Komplexität des Luftfrachtmarktes effizient zu navigieren und so die Wettbewerbsfähigkeit und operative Leistung zu fördern.

Lufthansa Cargo