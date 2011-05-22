Lufthansa Cargo kauft Boeing 777 Frachter

Lufthansa Cargo hat mit Boeing einen Kaufabschluss für fünf Boeing 777 Vollfrachter abgeschlossen.

Der Auftragswert entspricht einer Summe von 1,35 Milliarden US Dollar. Lufthansa Cargo hat bereits im März 2011 den Kaufwillen für fünf neue Boeing Frachter bekundet und will mit diesen modernen Frachtflugzeugen ihre Flotte verjüngen. Die Boeing 777 Frachter wurden aus der Boeing 777-200 abgeleitet und können 102 Tonnen Fracht über eine Entfernung von bis zu 9070 Kilometern transportieren und gehört damit zu den leistungsfähigsten und wirtschaftlichsten Frachtflugzeugen.