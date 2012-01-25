Saudi kauft weitere Boeing 777-300ER

Saudi Arabian Airlines hat den Kauf von acht weiteren Boeing 777-300ER bekannt gegeben, die Bestellung war in den Auftragsbüchern von Boeing bereits unter den nicht benannten Käufern enthalten.

Anfangs Woche konnte Saudi Arabian Airlines bei Boeing in Seattle ihre ersten beiden Boeing 777-300ER Verkehrsflugzeuge übernehmen. Anlässlich der Übergabezeremonie hat der Flag Carrier aus Saudi Arabien den Kauf von weiteren acht Einheiten dieses zweimotorigen Riesen bekannt gegeben. Der Auftrag entspricht nach Angaben von Boeing einem Marktwert von 2,4 Milliarden US Dollar.