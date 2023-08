Lufthansa Cargo mit neuem Web Auftritt

Seit heuet erstrahlt die Homepage der Lufthansa Cargo AG in neuem Glanz. Emotional, innovativ und kundennah präsentiert sich das Unternehmen nach dem Relaunch.

Mit der komplett neu gestalteten internationalen Website bietet die Frachtairline ihren Internet-Besuchern einen überarbeiteten, frischen Zugang zum Unternehmen und dessen Dienstleistungen. Mit nur wenigen Navigationsschritten bekommen die Nutzer einen umfassenden Einblick in die Vielfalt der Lufthansa Cargo und die Faszination der Luftfrachtbranche. "Wir wollen als Unternehmen anfassbarer werden und die Emotionalität unseres Geschäfts auch nach außen darstellen", betont Nils Haupt, Director Communications bei Lufthansa Cargo. "Unser Cargo-Spirit wird auch im neuen Internet-Auftritt spürbar sein." Wichtiger Bestandteil dieser emotionaleren Ansprache sind multimediale Elemente. Faszinierende Videos, ausdrucksstarke Fotos und kurzweilige Reportagen lassen den Nutzer in die Welt von Lufthansa Cargo eintauchen. Auch die Produkte, das weltweite Netzwerk und die eServices präsentieren sich in neuem Gewand und informieren schnell und nutzergerecht über die globalen Angebote von Lufthansa Cargo. Journalisten steht zudem ein umfangreiches Informationsportal mit großem Bildarchiv zur Verfügung. Entwickelt wurde die neue Homepage gemeinsam mit der Agentur rms. relationship marketing solutions GmbH. Die Stuttgarter Agentur betreut bereits seit Mitte 2007 den Internetauftritt von Lufthansa Cargo.

Link: Lufthansa Cargo