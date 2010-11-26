Neuer Vorstandschef bei Lufthansa Cargo

Bei Lufthansa Cargo übernimmt ab dem Januar 2011 Karl Ulrich Garnadt die Führung als Vorstandsvorsitzender.

Der Aufsichtsrat der Lufthansa Cargo AG hat in seiner heutigen Sitzung über Veränderungen im Vorstand des Unternehmens entschieden. Karl Ulrich Garnadt (53), derzeit im Vorstand der Lufthansa Passage für die Bereiche Passagier-Service und Hub-Management verantwortlich, folgt Carsten Spohr zum 1. Januar 2011 als Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Cargo AG. Die Erstbestellung erfolgt, wie im Konzern üblich, für drei Jahre.