Lufthansa übernimmt achten Airbus A380

Lufthansa kann einen weiteren Airbus A380 in ihrer Flotte willkommen heissen, am Dienstag konnte der achte A380 in Hamburg übernommen werden.

Heute soll die Maschine vom Airbus Werk Hamburg Finkenwerder nach Frankfurt überflogen werden. Der achte Airbus A380 von Lufthansa hat die Produktionsnummer MSN070 und wurde auf die deutsche Kennung D-AIMH zugelassen. Der achte Superjumbo von Lufthansa wird auf den Namen New York getauft. Die Kranich Airline hat insgesamt fünfzehn A380 bestellt.