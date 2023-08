Luftfahrtbundesamt lässt 35.000. Flugzeug zu

Das 35.000. Flugzeug, das vom Luftfahrtbundesamt seine Zulassung erhalten hat, ist eine Air Berlin-Maschine.

Der nagelneue Jet des Typs Boeing 737-700 mit der Registrierung D-ABLD wurde bereits in das amtliche deutsche Luftfahrzeugregister, die so genannte Luftfahrzeugrolle, eingetragen. Durch mehrere Maschinen-Neulieferungen im Austausch gegen ältere Modelle hat Air Berlin ihre Flotte in den vergangenen Monaten weiter modernisiert. Das Durchschnittsalter der Flugzeuge wurde von 5,2 auf nunmehr 4,6 Jahre gesenkt. Damit verfügt die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft über eine der jüngsten international operierenden Flotten in Europa. Die modernen Air Berlin-Jets bieten Passagieren nicht nur mehr Reisekomfort, sondern sorgen durch ihren sparsamen Kerosinverbrauch auch für eine weitere nachhaltige Reduzierung von Schadstoff-Emissionen im Luftverkehr. Link: Air Berlin