London Gatwick ist Airbus A380 tauglich

Der Flughafen London Gatwick, die Nummer zwei in der London Area, darf regulär mit dem Superjumbo angeflogen werden.

Der Flughafen Gatwick hat bereits 43 Millionen Pfund (68 Millionen US Dollar) in die Aufwertung der Infrastruktur investiert, damit genügend Kapazität für den Airbus A380 zur Verfügung gestellt werden kann. Die Investitionen flossen hauptsächlich in den Ausbau von zwei der sechs Standplätze für Grossraumflugzeuge für den Superjumbo. Nach London Heathrow und Manchester wird London Gatwick der dritte Flughafen in England, der regulär durch den A380 angeflogen werden kann. Die Geschäftsleitung des Flughafens befindet sich bereits in Gesprächen mit A380 Betreibern und hofft in Zukunft auch mit diesem Supervogel angeflogen zu werden.