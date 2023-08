Libyan Airlines erhält Airbus A320

Libyan Airlines hat ihren ersten Airbus A320 in Empfang genommen.

Die Airline durfte die neue Airbus A320 Maschine heute in ihre Flotte aufnehmen. Es ist das erste von insgesamt sieben bestellten Flugzeugen. Die Maschine ist mit CFM Motoren ausgestattet und soll auf Inland- und Regionalrouten zum Einsatz kommen. Stationiert werden die Flugzeuge am Hub der Airline in Tripolis. Kapitän Sabri, Vorsitzender der Libyan Aviation Holding Company nannte die Übergabe des Flugzeuges einen Meilenstein in der Geschichte der Libyan Airlines.