Continental gibt Boeing Lieferplan bekannt

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Continental Airlines will im dritten Quartal 2011 vier Boeing 787-8 und zwei weitere im vierten Quartal desselben Jahres in ihre Flotte aufnehmen.

Die Airline hält Bestellungen für elf 787-8 und vierzehn 787-9. Der Flottenplan sieht für das Jahr 2010 die Lieferung von zwei 777-200ER, drei 757-300, zwei 737-900ER, zehn 737-800 und drei 737-500 vor, sowie den Verkauf von sechs 737 Classics. Continental wird am Ende aller Transfers über eine Flotte von 350 Flugzeugen verfügen. Die regionale Flotte soll aus 257 Flugzeugen bestehen, nachdem in der zweiten Hälfte dieses Jahres sechs ERJ-145 und sieben CRJ200 abgegeben werden und sechs Q400 dazukommen sollen. Continental gab im selben Schreiben auch bekannt, dass sie im ersten Quartal eine Abnahme der Kapazität um 0,2 Prozent erwarte, die Auslastung solle um vier bis fünf Prozentpunkte ansteigen und zwischen 79 und 81 Prozent erreichen.