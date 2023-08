Kanadas neue Display CF-18 Hornet

Die neue Einzelshow CF-18 der kanadischen Luftwaffe wurde Ende Mai zum ersten Mal an einer Air Show im Fluge präsentiert.

Die kanadische CF-18 Air Show Maschine trägt in diesem Jahr erneut einen attraktiven Sonderanstrich. Als Demo Pilot auf der CF-18 Hornet der kanadischen Luftwaffe fliegt in diesem Jahr Hauptmann Erick O`Connor. Er fliegt normalerweise in der 409. Tactical Fighter Sqadron, die auf der Basis Cold Lake in Alberta beheimatet ist.