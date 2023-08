CF-18A Hornet in Spezialfarben

Am 1. März 2012 stellte die kanadische Luftwaffe ihre CF-18A Hornet Vorführmaschine für die Flugshow Saison 2012 vor.

Die kanadische CF-18A Air Show Hornet trägt in diesem Jahr auf dem rechten Seitenleitwerk einen Eisbären und auf dem linken zwei Robbenjäger im Norden Alaskas, die beiden Malereien unterstreichen damit das Motto "The True North, Strong and Free". Neben den Arktis Symbolen auf dem Seitenleitwerk stehen auch 13 Schneeflocken für die 10 Provinzen und drei Territorien Kanadas. Als Demo Pilot auf der CF-18A Hornet fliegt in diesem Jahr Hauptmann Patrick Gobeil, welcher bei der 425. Tactical Fighter Sqadron auf der Basis Bagotville in Quebec flog, bevor er 2010 zu dem 3. Wing Operation wechselte. Captain Patrick Gobeil ist ein erfahrener Kunstflieger, er flog zwischen 2004 und 2006 bei dem kanadischen Kunstflugteam Snowbirds als Snowbird 6.