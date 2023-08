RAAF Super Hornet Einsatzbereit

Die ersten F/A-18E/F der Royal Australian Air Force erlangten kürzlich ihre vollständige Einsatzbereitschaft.

Die Super Hornet Kampfflugzeuge der australischen Luftwaffe füllen die Lücke der F-111C Angriffsflugzeuge, die am 3. Dezember 2010 aus der königlichen Australischen Luftwaffe verabschiedet wurden. Die erste Einsatzstaffel ist auf dem Stützpunkt Amberley in Queensland stationiert. Australien hat von Boeing bereits 15 Super Hornets übernommen und wird weitere neuen Maschinen in Empfang nehmen können.