Zweiter F-35C abgehoben

Am 29. April 2011 ist der zweite F-35C vom Werksflughafen von Lockheed Martin in Fort Worth zu seinem ersten Testflug abgehoben.

Bei der F-35C handelt es sich um die Joint Strike Fighter Variante für die US Navy, die für den rauen Einsatz auf Flugzeugträgern vorgesehen ist. Am Steuer von CF-02 saß Testpilot Bill Gigliotti. Die Maschine wird noch in diesem Jahr nach Patuxent River überführt, wo sie im Flugtestprogramm CF-01 und die vier dort stationierten F-35B unterstützen wird. Die F-35C unterscheidet sich von der F-35A durch ein größeres Tragwerk und größere Leitwerksflächen. Für den Trägereinsatz mussten das Fahrwerk und Teile der Struktur verstärkt werden, zudem ist die Maschine für den Katapultstart ausgelegt und für die Landung mit einem Fanghaken ausgestattet.