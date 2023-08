F-35 an Air Show

Zum ersten Mal wurde ein F35 Joint Strike Fighter an einer öffentlichen Air Show dem Publikum im Fluge vorgestellt.

Am 21. Mai 2011 überflog eine F-35C die Andrews Air Force Base in Maryland und wurde so zum ersten Mal staunenden Flugshow Besuchern vorgeführt. Bei der Demonstrationsmaschine handelte es sich um den zweiten Prototyp CF-02 der für die US Navy entwickelt wird und für den rauen Betrieb auf Flugzeugträgern ausgelegt ist. Beim CF-02 handelt es sich um eine ganz neue Maschine, die erst Ende April 2011 zum Jungfernflug gestartet ist. Das F-35 Air Show Debüt scheint jetzt gelungen zu sein, bis die Fachwelt den F-35 Lightning II an einer grossen Messe wie Paris oder Farnborough bestaunen kann, werden wohl noch einige Jahre verstreichen.