KLM übernimmt Boeing 777-300ER in SkyTeam Farben

Boeing lieferte am 25. August 2009 eine neue Boeing 777-300ER an KLM, die in den Farben von SkyTeam gehalten ist.

Die neue 777-300ER wurde mit einem Spezialanstrich geliefert, der das 10 Jährige Bestehen des SkyTeams hervorheben soll. Boeing teilte in der Mitteilung mit, dass sie für den Anstrich Chromfreie Farben verwendet habe, die umweltverträglicher sei und weniger Schadstoffe bei der Restentsorgung hinterlasse. Die Farbresten können scheinbar ohne besondere Massnahmen entsorgt werden. Bevor die Chromferien Farben endgültig eingeführt werden können, muss Boeing Erfahrungswerte im Betrieb der Maschinen sammeln, deshalb werden 14 weitere Flugzeuge mit dieser neuen Farbzusammensetzung gestrichen.