Qatar Airways kauft weitere Airbus A380

Nach einer kleineren Verstimmung von heute Morgen hat sich Qatar Airways doch noch zum Kauf von 50 Airbus A320neo und 5 Airbus A380 überwunden.

Die stark expandierende Fluggesellschaft aus dem Scheichtum Katar hat bei Airbus 50 Verkehrsflugzeuge aus der A320neo Familie fest in Auftrag gegeben und die Option auf weitere 30 Maschinen in Aussicht gestellt. Beim Airbus A380 Superjumbo sind es fünf Festaufträge, die um weitere drei Optionen aufgestockt werden können. Der Listenpreis dieser Aufträge beläuft sich auf 6,4 Milliarden US Dollar.