Qatar an weiteren Airbus A380 interessiert

Lokale Medien aus Qatar haben von Geschäftsführer Akbar Al Baker erneut in Erfahrung gebracht, dass Qatar Airways in Kürze weitere Airbus A380 bestellen könnte.

Qatar Airways hat bei Airbus fünf A380 Superjumbos im Bestellbuch. Die Fluggesellschaft aus dem Scheichtum Qatar sieht Bedarf nach weiteren Maschinen dieses Typs. Qatar hat ihre fünf Airbus A380 Grossraumjets bereits im Februar 2001 in Auftrag gegeben und wollte die erste Maschine bereits 2007 in Empfang nehmen, momentan ist die Erstauslieferung an Qatar Airways für 2012 geplant. Anlässlich der Routeneröffnung Doha-Bukarest-Budapest sprach Akbar Al Baker erneut von einer möglichen Grossbestellung für den A380. Es könnte durchaus sein, dass Qatar Airways für die nächste grosse Superjumbo Bestellung verantwortlich sein wird und diese im Juni 2011 an der Paris Air Show bekannt geben könnte. Qatar Airways steht in Rivalität zu Etihad und Emirates, die beide in den Emiraten beheimatet sind.