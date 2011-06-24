Qatar Airways wird Airline des Jahres 2011

Die aufstrebende Qatar Airways kann sich bei den begehrten Skytrax World Airline Awards den Platz als beste Fluggesellschaft 2011 sichern.

Am Mittwoch, dem 22. Juni 2011, wurden im Rahmen der Paris Air Show 2011 die begehrten Skytrax World Airline Awards vergeben. Die Preisträger wurden von der Branchenbefragungsagentur Skytrax durch eine mehrere Monate dauernde Befragung von rund 18,8 Millionen Fluggästen aus über 100 Ländern ermittelt. Bei der Grossumfrage wurden mehr als 200 Fluggesellschaften unter die Lupe genommen. Als Fluggesellschaft des Jahres 2011 wurde Qatar Airways ausgezeichnet. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Singapore Airlines und die Vorjahresgewinnerin Asiana Airlines. Swiss wurde bei der Unfrage zur besten westeuropäische Fluggesellschaft gekürt.