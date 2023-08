Qatar auf Expansionskurs

Qatar Airways will ihre Erweiterungsstrategie mit Vollgas weiterverfolgen und ab Oktober fünf neue Routen ab Doha lancieren.

Die Airline will ab dem 11. Oktober 2010 täglich via Kuala Lumpur nach Phuket fliegen, sowie ab dem 1. November viermal die Woche via Bangkok nach Hanoi. Im November will sie auch drei wöchentliche Flüge via Mailand nach Nizza einführen. Schliesslich sollen ab Januar noch Verbindungen nach Budapest (viermal die Woche) und Brussel (fünfmal wöchentlich) angeboten werden. Zusätzlich fliegt sie nicht mehr nur viermal wöchentlich nach Ho Chi Minh, sondern täglich. Qatar will bis 2013 ihr Angebot auf 120 Destinationen erweitert haben und eine Flotte von 120 Flugzeugen betreiben. In den vergangenen sechs Monaten hat sie Flüge nach Bangalore, Kopenhagen, Ankara, Tokyo und Barcelone eingeführt.